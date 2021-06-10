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Вітчим бив гілкою, а мати била кропивою. На Волині дорослі знущалися над дитиною

10 червня 2021 14:54

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Факт нанесення тілесних ушкоджень дитині виявив місцевий поліцейський декілька днів тому, перевіряючи сім'ю, яка була на обліку

У Волинській області вітчим вирішив виховати 13-річного пасинка за непослух, побивши по всьому тілу гілкою з дерева. А мати побила його кропивою.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, при обстеженні території своєї громади поліцейський Андрій Коколюк разом з представниками соцслужб виявив в одному з сіл Володимир-Волинського району хлопчика, у якого були сліди від різки по всьому тілу.

З'ясувалося, що його своєрідно вирішили "виховати" мати з вітчимом, бо той нібито вкрав гроші.

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Дитину в супроводі офіцера доставили на судово-медичну експертизу, яка визначила ступінь пошкоджень: відомо, що нанесено близько 20 ударів.

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Зараз вітчиму повідомлено про підозру за статтею "умисне легке тілесне ушкодження". Йому загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року.

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Справа направлять до суду, який і прийме відповідне рішення.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області чоловік жорстоко побив дев'ятирічного кривдника сина.

Також нагадаємо, на Прикарпатті чоловік жорстоко побив 4-річну дитину.

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