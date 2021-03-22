Пацієнтів годують з вулиці через віконце: відео з лікарні на Львівщині

Дві жінки на вулиці розливали суп і тарілки передавали коронавірусним пацієнтам у вікно

Відео дивного обіду з лікарні на Львівщині обурило користувачів соцмереж. На ньому можна побачити, як дві жінки насипають їжу в тарілки прямо на вулиці.

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Дві жінки в масках, верхньому одязі і кухарських фартухах на вулиці розливають суп з каструль у тарілки, а потім – передають їх хворим через вікно.

Після цього ховають посуд у сумки і йдуть. Чому вибрали саме такий спосіб годування пацієнтів з COVID-19, у лікарні поки не пояснюють.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Львів просить про допомогу через COVID-19 – критично не вистачає лікарів через збільшення кількості коронавірусних пацієнтів. У місті намагаються збільшити кількість ліжок для хворих, але для них не вистачає медперсоналу.

Тим часом у Львівській області можуть посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Термін обмежень можуть продовжити, якщо ситуація не покращиться. Які заборони хочуть ввести.

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