Пацієнтів годують з вулиці через віконце: відео з лікарні на Львівщині

Відео дивного обіду з лікарні на Львівщині обурило користувачів соцмереж. На ньому можна побачити, як дві жінки насипають їжу в тарілки прямо на вулиці.
Дві жінки в масках, верхньому одязі і кухарських фартухах на вулиці розливають суп з каструль у тарілки, а потім – передають їх хворим через вікно.
Після цього ховають посуд у сумки і йдуть. Чому вибрали саме такий спосіб годування пацієнтів з COVID-19, у лікарні поки не пояснюють.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Львів просить про допомогу через COVID-19 – критично не вистачає лікарів через збільшення кількості коронавірусних пацієнтів. У місті намагаються збільшити кількість ліжок для хворих, але для них не вистачає медперсоналу.
Тим часом у Львівській області можуть посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Термін обмежень можуть продовжити, якщо ситуація не покращиться. Які заборони хочуть ввести.
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