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Пациентов кормят с улицы через окошко: видео из больницы на Львовщине

22 марта, 11:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Две женщины на улице разливали суп и тарелки передавали коронавирусным пациентам в окно

Видео странного обеда из больницы на Львовщине возмутило пользователей соцсетей. На нем можно увидеть, как две женщины насыпают еду в тарелки прямо на улице.

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Две женщины в масках, верхней одежде и поварских фартуках на улице разливают суп с кастрюль в тарелки, а потом – передают их больным через окно.

После этого прячут посуду в сумки и уходят. Почему выбрали именно такой способ кормления пациентов с COVID-19, в больнице пока не объясняют.

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Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", Львов взывает о помощи из-за COVID-19 – критически не хватает врачей из-за увеличения количества коронавирусных пациентов. В городе стараются увеличить количество коек для больных, но для них не хватает медперсонала.

Тем временем во Львовской области могут ужесточить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Срок ограничений могут продлить, если ситуация не улучшится. Какие запреты хотят ввести.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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больницы пациенты Львовская область коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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