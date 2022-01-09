Під Хмельницьким вантажівка зіткнулася з легковиком: є жертва, постраждала 2-річна дитина

Увечері 8 січня на Хмельниччині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легкової машини. Внаслідок аварії загинув 31-річний чоловік, а жінку та 2-річну дитину госпіталізували.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Деталі ДТП
До Служби порятунку надійшов виклик про ДТП за участю вантажного автомобіля та легкового автомобіля Mazda. Пригода сталася на автодорозі М-30 біля села Гелетинці Хмельницького району.
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Рятувальники, що прибули на місце, відключили акумуляторні батареї автомобілів від живлення для запобігання загорянню.
ДТП у Хмельницькій області. Фото: ДСНС України
Є загиблі та постраждалі
У момент ДТП у легковику перебували двоє дорослих та дитина. За допомогою електроінструменту рятувальники дістали з машини 26-річну пасажирку та 2-річну дитину – їх передали медикам.
Внаслідок аварії загинув 31-річний водій автомобіля Mazda. Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці.
В аварії загинув чоловік. Фото: ДСНС України
Під Києвом пенсіонерка влаштувала ДТП: є постраждалі, серед них дитина
У Київській області 7 січня сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії постраждали чотири особи, з них одна дитина.
7 січня близько 14:00 на перехресті автодороги Північно-східний об'їзд Києва з вулицею міста Бориспіль сталася аварія.
За попередніми даними, 76-річна пенсіонерка з Києва, керуючи автомобілем Nissan Almera, не надала перевагу в русі та зіткнулася з Renault Scenic під керуванням 44-річного водія.
Внаслідок ДТП обидва водії та два пасажири Nissan Almera – 35 та 12 років – отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Бориспільської лікарні.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.