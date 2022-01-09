Под Хмельницким грузовик столкнулся с легковушкой: есть жертва, пострадал 2-летний ребенок

Теперь все обстоятельства выясняют правоохранители

В Хмельницкой области случилась страшная авария. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 8 января в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковой машины. В результате аварии погиб 31-летний мужчина, а женщину и 2-летнего ребенка госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Детали ДТП

В Службу спасения поступил вызов о ДТП с участием грузового автомобиля и легкового автомобиля Mazda. Происшествие случилось на автодороге М-30 возле села Гелетинцы Хмельницкого района.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей от питания для предотвращения возгорания.

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ДТП в Хмельницкой области. Фото: ГСЧС Украины

Есть погибшие и пострадавшие

В момент ДТП в легковушке находились двое взрослых и ребенок. С помощью электроинструмента спасатели достали из машины 26-летнюю пассажирку и 2-летнего ребенка – их передали медикам.

В результате аварии погиб 31-летний водитель автомобиля Mazda. Теперь все обстоятельства выясняют правоохранители.

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В аварии погиб мужчина. Фото: ГСЧС Украины

Под Киевом пенсионерка устроила ДТП: есть пострадавшие, среди них ребенок

В Киевской области 7 января произошло жуткое ДТП. В результате пострадали четыре человека, из них один ребенок.

7 января около 14:00 на перекрестке автодороги Северо-восточный объезд Киева с улицей города Борисполь произошла авария.