Под Хмельницким грузовик столкнулся с легковушкой: есть жертва, пострадал 2-летний ребенок

Вечером 8 января в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковой машины. В результате аварии погиб 31-летний мужчина, а женщину и 2-летнего ребенка госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Детали ДТП
В Службу спасения поступил вызов о ДТП с участием грузового автомобиля и легкового автомобиля Mazda. Происшествие случилось на автодороге М-30 возле села Гелетинцы Хмельницкого района.
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ДТП в Хмельницкой области. Фото: ГСЧС Украины
Есть погибшие и пострадавшие
В момент ДТП в легковушке находились двое взрослых и ребенок. С помощью электроинструмента спасатели достали из машины 26-летнюю пассажирку и 2-летнего ребенка – их передали медикам.
В результате аварии погиб 31-летний водитель автомобиля Mazda. Теперь все обстоятельства выясняют правоохранители.
В аварии погиб мужчина. Фото: ГСЧС Украины
Под Киевом пенсионерка устроила ДТП: есть пострадавшие, среди них ребенок
В Киевской области 7 января произошло жуткое ДТП. В результате пострадали четыре человека, из них один ребенок.
7 января около 14:00 на перекрестке автодороги Северо-восточный объезд Киева с улицей города Борисполь произошла авария.
По предварительным данным, 76-летняя пенсионерка из Киева, управляя автомобилем Nissan Almera, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с Renault Scenic под управлением 44-летнего водителя.
В результате ДТП оба водителя и два пассажира Nissan Almera – 35 и 12 лет – получили телесные повреждения. Их госпитализировали в Бориспольскую больницу.
На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.