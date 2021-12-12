Під Львовом масово отруїлися діти – їх госпіталізували

У місті Новояворівськ Львівської області сталося масове отруєння дітей. 10 дітлахів поскаржилися на погане самопочуття, а 4 з них госпіталізували до лікарні.
Про це повідомило Оповіщення цивільного захисту.
Деталі НП
11 грудня близько 21:00 надійшло повідомлення про отруєння дітей, які вдень перебували на хокейному матчі на "Льодовій арені" у Новояворівську Львівської області.
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До лікарні зі скаргами на погане самопочуття звернулося 10 дітей, з яких госпіталізовано 4 дитини у задовільному стані. Попередній діагноз – отруєння невідомою речовиною.
Наразі причини та обставини отруєння – встановлюються. По даному факту повідомлено відповідні служби.
Подібний випадок
У Вишгородському районі неподалік Києва під час уроків отруїлися вісім школярок. В школу викликали швидку.
За даними правоохоронців, сьогодні близько 15 години 40 хвилин двоє восьмикласників знайшли на сміттєзвалищі пляшечки з рідиною та принесли їх до класу. Хлопці вирішили перелити рідину у іншу ємкість, однак частина речовини з різким запахом спирту розлилася на парту.
Через деякий час вісім учениць відчули слабкість.
У якому стані школярки
Восьмикласниці звернулися до шкільної медсестри, яка і викликала швидку медичну допомогу.
Чотирьох дівчат медсестра одразу відпустила додому, а решту – після огляду лікарів. Життю та здоров’ю учнів нічого не загрожує.
Що спричинило отруєння
Попередньо, невідомою речовиною з різким запахом є антисептик. Поліцейські вилучили дану речовину та встановлюють її походження.