Під Львовом масово отруїлися діти – їх госпіталізували

Діти відчули нездужання після відвідування хокейного матчу

На Львівщині отруїлися діти. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Новояворівськ Львівської області сталося масове отруєння дітей. 10 дітлахів поскаржилися на погане самопочуття, а 4 з них госпіталізували до лікарні.

Про це повідомило Оповіщення цивільного захисту.

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Деталі НП

11 грудня близько 21:00 надійшло повідомлення про отруєння дітей, які вдень перебували на хокейному матчі на "Льодовій арені" у Новояворівську Львівської області.

До лікарні зі скаргами на погане самопочуття звернулося 10 дітей, з яких госпіталізовано 4 дитини у задовільному стані. Попередній діагноз – отруєння невідомою речовиною.

Наразі причини та обставини отруєння – встановлюються. По даному факту повідомлено відповідні служби.

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Подібний випадок

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