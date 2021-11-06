Під Львовом сталася страшна потрійна ДТП: є загиблі (фото)

За фактом смертельної аварії відкрито кримінальне провадження

Смертельна ДТП під Львовом. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Ямпіль Львівської області 5 листопада сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинули двоє осіб.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Львівській області.

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Деталі аварії

Як стало відомо, 26-річний водій ВАЗ-2109 виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, після чого влетів в інший автомобіль Opel Omega.

Внаслідок ДТП загинули водій ВАЗ та його 37-річний пасажир.

Відкрито кримінальне провадження

За фактом смертельної аварії відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває. Наразі поліція з'ясовує всі обставини ДТП.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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