Під Житомиром дикий кабан напав на поліцейського – чоловік загинув

9 січня у Житомирській області на мисливця накинувся дикий кабан. Потерпілий помер на місці. Загиблим виявився поліцейський.
Про це повідомляє Обозреватель.
Подробиці трагедії
Трагедія сталася у лісі біля села Троянів Житомирського району. Як стало відомо, дикий кабан накинувся на мисливця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та помер на місці.
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Загиблим виявився начальник 1-го відділу проведення спеціальних операцій управління Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) ГУНП у Житомирській області старший лейтенант поліції Євген Андрійковець. Йому було лише 32 роки.
Що кажуть у поліції?
Джерела сайту "Сьогодні" у поліції Житомирської області підтвердили цю інформацію.
За даними правоохоронців, дика тварина завдала чоловікові рвану рану іклом, пошкодила артерію і кістку.
У Харківській області на полюванні загинув відомий хірург
У Харківській області на полюванні загинув відомий на Полтавщині хірург. Він отримав смертельне поранення.
Чоловікові, який зазнав поранення, було 39 років. Він отримав травму, несумісну із життям.
"Випадок кваліфікований за статтею "Вбивство з необережності. Також поліція встановила, що загинув один з учасників компанії, яка приїхала пополювати", – повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.
Як ми з'ясували, йдеться про Романа Ростовського – відомого хірурга з 2-ї міськлікарні Полтави.