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Під Житомиром дикий кабан напав на поліцейського – чоловік загинув

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10 січня, 11:56
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Тварина завдала правоохоронцю рвану рану іклом
На Житомирщині сталася НП на полюванні. Фото: колаж "Сьогодні"
На Житомирщині сталася НП на полюванні. Фото: колаж "Сьогодні"

9 січня у Житомирській області на мисливця накинувся дикий кабан. Потерпілий помер на місці. Загиблим виявився поліцейський.

Про це повідомляє Обозреватель.

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Подробиці трагедії

Трагедія сталася у лісі біля села Троянів Житомирського району. Як стало відомо, дикий кабан накинувся на мисливця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та помер на місці.

Загиблим виявився начальник 1-го відділу проведення спеціальних операцій управління Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) ГУНП у Житомирській області старший лейтенант поліції Євген Андрійковець. Йому було лише 32 роки.

Що кажуть у поліції?

Джерела сайту "Сьогодні" у поліції Житомирської області підтвердили цю інформацію.

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За даними правоохоронців, дика тварина завдала чоловікові рвану рану іклом, пошкодила артерію і кістку.

У Харківській області на полюванні загинув відомий хірург

У Харківській області на полюванні загинув відомий на Полтавщині хірург. Він отримав смертельне поранення.

Чоловікові, який зазнав поранення, було 39 років. Він отримав травму, несумісну із життям.

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"Випадок кваліфікований за статтею "Вбивство з необережності. Також поліція встановила, що загинув один з учасників компанії, яка приїхала пополювати", – повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

Як ми з'ясували, йдеться про Романа Ростовського – відомого хірурга з 2-ї міськлікарні Полтави.

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Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
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19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
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9,0
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4,8
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