Под Житомиром дикий кабан напал на полицейского – мужчина погиб

9 января в Житомирской области на охотника набросился дикий кабан. Потерпевший скончался на месте. Погибшим оказался полицейский.
Об этом сообщает Обозреватель.
Подробности трагедии
Трагедия произошла в лесу возле села Троянов Житомирского района. Как стало известно, дикий кабан набросился на охотника. Потерпевший получил телесные повреждения и скончался на месте.
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Погибшим оказался начальник 1-го отдела проведения специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) ГУНП в Житомирской области старший лейтенант полиции Евгений Андрейковец. Ему было всего 32 года.
Что говорят в полиции?
Источники сайта "Сегодня" в полиции Житомирской области подтвердили эту информацию.
По данным правоохранителей, дикое животное нанесло мужчине рваную рану клыком, повредило артерию и кость.
В Харьковской области на охоте погиб известный хирург
В Харьковской области на охоте погиб известный на Полтавщине хирург. Он получил смертельное ранение.
Мужчине, который получил ранение, было 39 лет. Он получил травму, несовместимую с жизнью.
"Случай квалифицирован по статье "Убийство по неосторожности". Также полиция установила, что погиб один из участников компании, которая приехала поохотиться", – сообщила пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник.
Как мы выяснили, речь идет о Романе Ростовском – известном хирурге из 2-й горбольницы Полтавы.