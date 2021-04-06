Погода в Україні погіршується: захід країни засипало снігом (фото)

В Україні різко змінилася погода, на заході країни випав сніг. Зокрема, опади спостерігаються у Львові та Ужгороді.

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Про це повідомляють "Сьогодні".

Так, в Ужгороді після 18 градусів тепла вдарили холоди. Денна температура опустилася до 5 градусів тепла.

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Водночас у місті вже цвітуть дерева.

Також розпустилися і перші квіти, їх присипало снігом.

У зв'язку з інтенсивним снігопадом в області обмежили рух великовантажного транспорту на автодорозі М-06 (Київ – Чоп) 702 км – 723 кілометр (Івашківський перевал).

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Місцями налипання мокрого снігу, туман, у горах хуртовини. На гірських ділянках доріг ожеледиця.

А так зараз виглядають вулиці Львова. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Реклама Фото: Оксана Лабойко, "Сьогодні"

Фото: Оксана Лабойко, "Сьогодні"

У місті зараз вітряно – до 12 м/с, вночі вітер посилиться до 15-20 м/с.

Фото: Оксана Лабойко, "Сьогодні"

Нагадаємо, раніше в Карпатах у ніч на 2 квітня випало до 15 сантиметрів мокрого снігу.

Крім того, столицю 23 березня накрила снігова буря. Снігопад спостерігали жителі різних районів Києва.

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