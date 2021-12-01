Отримав 50% опіків: у Львівській області чоловік раптово загорівся, коли малював картину

Постраждалий перебуває в лікарні у тяжкому стані

Поруч з чоловіком загорівся бензин та перекинувся на нього/Колаж: Сьогодні

У Львівській області, де нещодавно у ДТП загинула 12-річна дівчинка, 30-річний художник, малюючи картину, отримав 50% опіків тіла. Чоловіка терміново госпіталізували.

Про це повідомляє департамент з цивільного захисту Львівської ОДА.

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Деталі інциденту

Трагедія сталася у Червонограді у квартирі, що на вулиці Стуса. Чоловік працював з фарбою.

"Пацієнт поступив у наше опікове відділення у важкому стані з опіками ІІ ступеня полум'ям бензину. Площа ураження досягла орієнтовно 50% тіла. Ми негайно провели хірургічну обробку опікових ран, налагодили інфузійну терапію. Хворий у свідомості, дихає самостійно, лікування ускладнюється цирозом печінки та ожирінням ІІ-ІІІ ступеня у пацієнта", — зазначив у коментарі "Львівському порталу" лікар-комбустіолог 8-ї міської клінічної лікарні Львова Тарас Хаба.

Що каже потерпілий?

За словами чоловіка, опіки він отримав під час малювання картини з використанням бензину. Рідина раптово спалахнула та перекинувся на нього.

У Львові невідомі скоїли напад на салон краси

Невідомі увірвалися у салон краси. Вони пограбували та підпалили заклад з відвідувачами.

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За словами працівниці салону, близько 20:00 до закладу увірвалися невідомі та заприскали приміщення газом. Зловмисники вкрали у працівників мобільні телефони на інші особисті речі. Після цього нападники підпалили салон краси та втекли. Їх розшукує поліція.

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