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У Львові невідомі пограбували та підпалили салон краси з людьми (фото, відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
30 листопада, 23:49
В закладинки
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Грабіжники розпили газ в закладі та скоїли злочин
Наразі на місці інциденту працюють спецслужби/Фото: Варта-1, Колаж: Сьогодні
Наразі на місці інциденту працюють спецслужби/Фото: Варта-1, Колаж: Сьогодні

У Львові, де раніше за кермом помер водій маршрутки, невідомі увірвалися у салон краси. Вони пограбували та підпалили заклад з відвідувачами.

Про це повідомляє місцеве видання Варта-1.

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Деталі інциденту

За словами працівниці салону, близько 20:00 до закладу увірвалися невідомі та заприскали приміщення газом. Зловмисники вкрали у працівників мобільні телефони на інші особисті речі. Після цього нападники підпалили салон краси та втекли.

На місці працюють спецслужби

На місце інциденту викликали поліції, рятувальників, медиків та служба газу. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту. Про постраждалих інформації немає.

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Правоохоронці на місці події з'ясовують обставини інциденту/Фото: Варта-1
Правоохоронці на місці події з'ясовують обставини інциденту/Фото: Варта-1

На місці злочину працюють медики, однак інформації про постраждалих поки немає/Фото: Варта-1
На місці злочину працюють медики, однак інформації про постраждалих поки немає/Фото: Варта-1

У Києві невідомі підірвали банкомат та поцупили гроші

У спальному районі Києва невідома підірвали банкомат. Вибух був такої сили, що й зруйнував відділення банку.

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Невідомі чоловіка викрали касети з грошима та втекли. Відомо, що у них було понад мільйон гривень. Відділення банку розташоване на першому поверсі багатоповерхового будинку. У місяцевих від вибуху ледь не повилітали вікна.

У поліції вже розпочали кримінальне провадження. За скоєне чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх розшукують.

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30 листопада 1991. Понад 200 зарубіжних журналістів прибули до Києва для висвітлення Всеукраїнського референдуму і виборів президента...

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