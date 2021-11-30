У Львові невідомі пограбували та підпалили салон краси з людьми (фото, відео)

У Львові, де раніше за кермом помер водій маршрутки, невідомі увірвалися у салон краси. Вони пограбували та підпалили заклад з відвідувачами.
Про це повідомляє місцеве видання Варта-1.
Деталі інциденту
За словами працівниці салону, близько 20:00 до закладу увірвалися невідомі та заприскали приміщення газом. Зловмисники вкрали у працівників мобільні телефони на інші особисті речі. Після цього нападники підпалили салон краси та втекли.
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На місці працюють спецслужби
На місце інциденту викликали поліції, рятувальників, медиків та служба газу. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту. Про постраждалих інформації немає.
У Києві невідомі підірвали банкомат та поцупили гроші
У спальному районі Києва невідома підірвали банкомат. Вибух був такої сили, що й зруйнував відділення банку.
Невідомі чоловіка викрали касети з грошима та втекли. Відомо, що у них було понад мільйон гривень. Відділення банку розташоване на першому поверсі багатоповерхового будинку. У місяцевих від вибуху ледь не повилітали вікна.
У поліції вже розпочали кримінальне провадження. За скоєне чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх розшукують.
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