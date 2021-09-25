Послала на горище. На Закарпатті лікар образила пацієнтку, яка просила відселити її від COVID-хворих

У Мукачеві пацієнтка розповіла, що перед розселенням по палатах у людей не беруть тест на ковід, так що коронавірус легко підхопити в лікарні

На Закарпатті лікар образила пацієнтку / Фото: Колаж: Сьогодні

На Закарпатті лікар інфекційного відділення Мукачівської лікарні сказала "піти на горище" пацієнтці, яка просила перевести її в палату без хворих на COVID-19. Вона уточнила, що не заражена коронавірусом і підхопити його не хоче.

Відео розмови зняла сама пацієнтка і розповсюдила його в Viber-групі "Наше Мукачево".

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Жінка розповіла, що під час лікування у медзакладі дізналася, що бабуся в її палаті має позитивний результат ПЛР-тесту. Після цього вона звернулася до лікаря і намагалася домогтися переведення в іншу палату.

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Однак медик у відповідь на прохання пацієнтка запропонувала їй "піти на горище". У публікації жінка додала, що перед розселенням у палати ПЛР-тести нікому не роблять. Тому в інфекційному відділенні можна підхопити ковід, навіть якщо у людини інша інфекційна хвороба.

Скріншот публікації пацієнтки

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.