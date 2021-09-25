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Послала на чердак. На Закарпатье врач оскорбила пациентку, просившую отселить ее от COVID-больных

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 сентября, 11:33
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В Мукачево пациентка рассказала, что перед расселением по палатах у людей не берут тест на ковид, так что коронавирус легко подхватить в больнице
На Закарпатье врач оскорбила пациентку
На Закарпатье врач оскорбила пациентку / Фото: Коллаж: Сегодня

На Закарпатье врач инфекционного отделения Мукачевской больницы сказала "пойти на чердак" пациентке, которая просила перевести ее в палату без больных COVID-19. Она уточнила, что не заражена коронавирусом и подхватить его не хочет.

Видео разговора сняла сама пациентка и распространила его в Viber-группе "Наше Мукачево".

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Женщина рассказала, что во время лечения в больнице узнала, что бабушка в ее палате имеет положительный результат ПЦР-теста. После этого она обратилась к врачу и пыталась добиться перевода в другую палату.

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Однако медик в ответ на просьбы пациентке предложила ей "пойти на чердак". В публикации женщина добавила, что перед расселением в палаты ПЦР-тесты никому не делают. Поэтому в инфекционном отделении можно подхватить ковид, даже если у человека другая инфекционная болезнь.

Скриншот публикации пациентки

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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