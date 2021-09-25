Послала на чердак. На Закарпатье врач оскорбила пациентку, просившую отселить ее от COVID-больных

На Закарпатье врач инфекционного отделения Мукачевской больницы сказала "пойти на чердак" пациентке, которая просила перевести ее в палату без больных COVID-19. Она уточнила, что не заражена коронавирусом и подхватить его не хочет.
Видео разговора сняла сама пациентка и распространила его в Viber-группе "Наше Мукачево".
Женщина рассказала, что во время лечения в больнице узнала, что бабушка в ее палате имеет положительный результат ПЦР-теста. После этого она обратилась к врачу и пыталась добиться перевода в другую палату.
Однако медик в ответ на просьбы пациентке предложила ей "пойти на чердак". В публикации женщина добавила, что перед расселением в палаты ПЦР-тесты никому не делают. Поэтому в инфекционном отделении можно подхватить ковид, даже если у человека другая инфекционная болезнь.
Как защититься от ковида?
По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.