Прийшло тепло? Яка погода буде у Львові 22 жовтня

Завтра, 22 жовтня, у Львові буде тепла погода, але трохи хмарна і вітряна.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень у Львові синоптики обіцяють температуру від 14 до 16 градусів тепла. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Небо буде хмарне, але без опадів.
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Вночі стовпчики термометрів опустяться до 7-9 градусів вище нуля. Дощу чекати не варто.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , Схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
Раніше ми писали:
- Ми повідомляли, який буде зима в Україні . Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україні потрібно готуватися до природних катастроф . У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.