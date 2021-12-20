Порожні пляшки та п'яна мати: у Тернополі 4-річний хлопчик жив у жахливих умовах (фото)

У Тернополі 4-річного хлопчика забрали з сім'ї, де він жив із п'яною матір'ю та її агресивним співмешканцем. Дитина перебувала у антисанітарних умовах.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Тернопільської області.
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До поліції надійшло повідомлення від жінки, що співмешканець загрожує побити її та малолітнього сина. На місце події негайно прибули соцпрацівники та правоохоронці.
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Там патрульні побачили 4-річного хлопчика, який знаходився в антисанітарних умовах: брудний посуд і одяг, порожні пляшки, що лежали по всій квартирі, обшарпані стіни.
У квартирі була мати, яка мала явні ознаки сп'яніння і навіть не змогла пред'явити документи на дитину, бо не встигла отримати свідоцтво про народження.
У підсумку дитину вилучили із сім'ї та відвезли до центру соціальної реабілітації дітей.
Крім того, інспектори склали на співмешканця жінки протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП та винесли тимчасове заборонне розпорядження. Надалі вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав.
У Тернополі дитина жила у жахливих умовах. Фото: Патрульна поліція Тернопільської області
У Харкові мати побила чотирирічного сина у прямому ефірі
У Харкові мати побила свого маленького сина у прямому ефірі у Instagram. Дитину госпіталізували до лікарні.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили, як мати б'є свого малолітнього сина та транслює це у прямому ефірі в Instagram.
Поліція встановила особу жінки та склала на неї адміністративний протокол. Крім того, потерпілого хлопчика госпіталізували.
У Telegram-каналі "Типовий Харків" опублікували скриншот моменту побиття хлопчика За словами джерела, це відбувається регулярно. Через це хлопчик у 4 роки погано говорить і постійно кричить на камеру: "Карино, не бий".
Як розповіли в поліції, з матір'ю було проведено профілактичну бесіду про недопущення застосування насильства до малолітньої дитини та складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП.
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