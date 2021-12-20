Порожні пляшки та п'яна мати: у Тернополі 4-річний хлопчик жив у жахливих умовах (фото)

У підсумку дитину вилучили з сім'ї та відвезли до центру соціальної реабілітації дітей

У Тернополі дитину вилучили із сім'ї. Фото: колаж "Сьогодні"

У Тернополі 4-річного хлопчика забрали з сім'ї, де він жив із п'яною матір'ю та її агресивним співмешканцем. Дитина перебувала у антисанітарних умовах.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Тернопільської області.

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До поліції надійшло повідомлення від жінки, що співмешканець загрожує побити її та малолітнього сина. На місце події негайно прибули соцпрацівники та правоохоронці.

Там патрульні побачили 4-річного хлопчика, який знаходився в антисанітарних умовах: брудний посуд і одяг, порожні пляшки, що лежали по всій квартирі, обшарпані стіни.

У квартирі була мати, яка мала явні ознаки сп'яніння і навіть не змогла пред'явити документи на дитину, бо не встигла отримати свідоцтво про народження.

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У підсумку дитину вилучили із сім'ї та відвезли до центру соціальної реабілітації дітей.

Крім того, інспектори склали на співмешканця жінки протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП та винесли тимчасове заборонне розпорядження. Надалі вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав.

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У Тернополі дитина жила у жахливих умовах. Фото: Патрульна поліція Тернопільської області

У Харкові мати побила чотирирічного сина у прямому ефірі

У Харкові мати побила свого маленького сина у прямому ефірі у Instagram. Дитину госпіталізували до лікарні.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили, як мати б'є свого малолітнього сина та транслює це у прямому ефірі в Instagram.

Поліція встановила особу жінки та склала на неї адміністративний протокол. Крім того, потерпілого хлопчика госпіталізували.