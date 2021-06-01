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Намагався витягти шапку: на Волині потонув восьмирічний хлопчик

1 червня, 15:04

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Поки на місце прибули медики швидкої допомоги, було вже пізно

У Волинській області загинув восьмирічний хлопчик, він намагався витягнути з водойми шапку і потонув.

Про це повідомляють "Волинські новини".

Трагедія сталася в селі Стобихівка Камінь-Каширського району 31 травня близько 18-ої години.

Очевидці зазначили, що дитина була на березі водойми і у неї у воду впала шапка. Хлопчик намагався її дістати, але втратив рівновагу і потонув. Діти, які стали свідками трагедії, покликали на допомогу дорослих. На місце викликали медиків, проте було вже пізно.

У поліції повідомили, що за фактом смерті дитини почали провадження з позначкою "нещасний випадок". Зараз правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Нагадаємо, на початку весни у Запоріжжі двоє 11-річних дітей впали в ополонку на Дніпрі. Дівчинку врятували рибалки, а хлопчик потонув.

Крім того, у Голосіївському районі Києва в ставку потонув чоловік.

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