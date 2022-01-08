Різдвяний детектив. На Закарпатті мати розіграла "виставу", приховавши пологи 16-річної доньки

У Закарпатській області на Різдво жінка на смітнику знайшла новонароджену дитину. Як виявилось, малюка народила 16-річна дівчинка, а її мати вирішила це приховати.
Про це повідомили у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги.
Деталі
Увечері 7 січня надійшов виклик від жінки про те, що вона знайшла на смітнику новонароджену дитину. Бригада швидкої допомоги оперативно прибула на місце.
Далі по темі
Жінка провела медиків у будинок і розповіла, що, коли виносила сміття, знайшла немовля у картонній коробці. До того ж фахівці помітили, що малюк був спокійний та переодягнений.
Після цього на місце прибула поліція. Як з'ясувалося, історію зі знахідкою дитини жінка вигадала, щоб приховати пологи своєї 16-річної доньки. Підліток народила вранці 7 січня:
"Але через побоювання засудження односельців сім'я вирішила розіграти "виставу" зі знахідкою на смітнику", – кажуть у центрі екстреної медичної допомоги.
Наразі 16-річна дівчинка та її донька перебувають у лікарні та почуваються добре.
Дитина, яку народила 16-річна дівчинка. Фото: Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги
На Закарпатті 11-річна дівчинка народила від 46-річного чоловіка
На Закарпатті народила 11-річна Б'янка, яка завагітніла від 46-річного співмешканця матері. Дитина наразі перебуває у лікарні, а малолітню маму вже виписали.
11-річна Б'янка народила ще 18 листопада за допомогою кесаревого розтину. У неї з'явився хлопчик вагою 2 кг 500 г і зростом 49 см. Через це малюка направили до обласної дитячої лікарні.
Після пологів Б'янка заразилася коронавірусом і тому була на лікуванні у відділенні. Нині дівчинку вже виписали, але її син досі в лікарні.
Б'янка живе разом зі своєю 39-річною матір'ю, її нинішнім 46-річним співмешканцем Калманом, старшою сестрою Барбарою, братом Даніелем та бабусею.
11-річна Б'янка розповіла, що кохає батька своєї дитини. З її слів, він допомагає їй фінансово. Дівчинка хоче почати заробляти у 13-15 років, а дитину в майбутньому віддати до дитячого садка, а потім до школи.
Служба у справах дітей Берегівської ОТГ звернулася до суду з вимогою позбавити матір Б'янки материнських прав. Б'янку із сином уже планують забрати до обласного центру матері та дитини. Тут дівчинка з дитиною зможуть бути до досягнення дитиною 1,5-річного віку на повному утриманні.