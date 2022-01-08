Різдвяний детектив. На Закарпатті мати розіграла "виставу", приховавши пологи 16-річної доньки

На місце прибули медики та поліція, які з'ясували всі обставини

На Закарпатті 16-річна дівчинка народила дитину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Закарпатській області на Різдво жінка на смітнику знайшла новонароджену дитину. Як виявилось, малюка народила 16-річна дівчинка, а її мати вирішила це приховати.

Про це повідомили у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги.

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Увечері 7 січня надійшов виклик від жінки про те, що вона знайшла на смітнику новонароджену дитину. Бригада швидкої допомоги оперативно прибула на місце.

Жінка провела медиків у будинок і розповіла, що, коли виносила сміття, знайшла немовля у картонній коробці. До того ж фахівці помітили, що малюк був спокійний та переодягнений.

Після цього на місце прибула поліція. Як з'ясувалося, історію зі знахідкою дитини жінка вигадала, щоб приховати пологи своєї 16-річної доньки. Підліток народила вранці 7 січня:

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"Але через побоювання засудження односельців сім'я вирішила розіграти "виставу" зі знахідкою на смітнику", – кажуть у центрі екстреної медичної допомоги.

Наразі 16-річна дівчинка та її донька перебувають у лікарні та почуваються добре.

Дитина, яку народила 16-річна дівчинка. Фото: Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги

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На Закарпатті 11-річна дівчинка народила від 46-річного чоловіка

На Закарпатті народила 11-річна Б'янка, яка завагітніла від 46-річного співмешканця матері. Дитина наразі перебуває у лікарні, а малолітню маму вже виписали.

11-річна Б'янка народила ще 18 листопада за допомогою кесаревого розтину. У неї з'явився хлопчик вагою 2 кг 500 г і зростом 49 см. Через це малюка направили до обласної дитячої лікарні.