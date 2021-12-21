На Закарпатті 11-річна дівчинка народила від 46-річного чоловіка – як живе сім'я (фото)

Б'янка розповіла, що кохає батька своєї дитини. За її словами, він допомагає їй фінансово

11-річна дівчинка народила. Фото: колаж "Сьогодні"

На Закарпатті народила 11-річна Б'янка, яка завагітніла від 46-річного співмешканця матері. Дитина наразі перебуває у лікарні, а молоду маму вже виписали.

Про це повідомляє Українська правда.

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Малюк народився з маленькою вагою

11-річна Б'янка народила ще 18 листопада за допомогою кесаревого розтину. У неї з'явився хлопчик вагою 2 кг 500 г і зростом 49 см. Унаслідок цього малюка направили до Обласної дитячої лікарні.

Після пологів Б'янка заразилася коронавірусом і тому була на лікуванні у відділенні. Наразі дівчинку вже виписали, але її син досі лежить у лікарні.

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11-річна Б'янка. Фото: Українська правда

Б'янка кохає 46-річного батька дитини

Б'янка живе разом зі своєю 39-річною матір'ю, її нинішнім 46-річним співмешканцем Калманом, старшою сестрою Барбарою, братом Даніелем та бабусею.

11-річна Б'янка розповіла, що кохає батька своєї дитини. З її слів, він допомагає їй фінансово. Зараз дівчинка хоче почати заробляти у 13-15 років, а дитину в майбутньому віддати до дитячого садка, а потім до школи.

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Що кажуть соцслужби?

Служба у справах дітей Берегівської ОТГ звернулася до суду з вимогою позбавити маму Б'янки материнських прав. Так, Б'янку з сином уже планують забрати до Обласного центру матері та дитини. Тут дівчинка з дитиною зможуть бути до досягнення дитиною 1,5-річного віку на повному утриманні.

Умови, у яких живе Б'янка. Фото: Українська правда

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