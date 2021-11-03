Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Щасливої дороги. Маршрутник "відшив" патрульних, які хотіли перевірити COVID-сертифікати (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
3 листопада, 21:48
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чоловік заявив, що перевірка цих документів є незаконною
Патрульні не змогли потрапити всередину транспортного засобу/Колаж: Сьогодні
Патрульні не змогли потрапити всередину транспортного засобу/Колаж: Сьогодні

На Рівненщині водій мікроавтобуса Дубно – Луцьк відмовився впустити в транспортний засіб патрульних поліцейських, які мали перевірити COVID-документи у пасажирів.

Відповідне відео з'явилося у місцевому пабліку в Instgaram.

Реклама

Суперечка водія та поліцейських

На відео можна побачити, як водій зухвало спілкується із правоохоронцями, заявляючи про незаконність подібних перевірок. Коли поліцейські попросили пустити їх в салон, то водій наказав пасажирам зачинити обидві двері зсередини.

Що сказали пасажири?

Пасажири транспортного засобу сказали, що готові були надати документи, але водій заявив, що такі перевірки незаконні.

"Мені по барабану. Я вам не дозволяю заходити в автобус, я не хочу виходити", — заявив водій патрульним.

Дії поліцейських

Правоохоронці вирішили, що надалі просити водія відчинити двері автобуса немає сенсу. Вони побажали йому щасливої дороги і пішли геть.

Реклама

Фальшиві COVID-сертифікати

У Вінниці поліція викрила банду, яка торгувала підробленими документами про вакцинацію. На чолі схеми стояв місцевий підприємець. Фіктивні сертифікати про вакцинацію видавали із внесенням інформації до електронної системи охорони здоров'я.

Рекламу поширювали у закритих групах популярних месенджерів, де було близько трьох тисяч людей. У злочинній діяльності йому допомагали медичні працівники, яким він надавав клієнтів.

Реклама

Один документ про вакцинацію коштував 250 євро. Внаслідок цього вакциновані громадяни отримували електронні COVID-сертифікати, які відображалися у додатку "Дія".

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 листопада 1991. В Києві відбувся Собор Української Православної церкви, на якому ухвалене звернення до патріарха Московського і всієї Руси.

Зануритись у той день
Stop Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

153 353

захворіло за тиждень в Україні

+5%

ТОП-компанії
Податковий рекорд телеком-ринку
Що можна зробити на ці гроші
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 2 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 596 587
Люди, які отримали мінімум одну дозу
10 682 750
Всього введених доз 18 279 337
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
ТОП-матчі

Зоря

Завтра

19:45

ЦСКА Софія

2.09

3.52

3.42
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,18
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3664

Євро (€)

30.49

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Комаровський в темі
Які протипоказання до вакцинації від COVID-19
Запитай у лікаря
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
WOW-news
Imagine Dragons їдуть до Києва
Коли відбудеться концерт
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Осінь у великому місті
Головні концерти листопада
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти