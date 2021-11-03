Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Счастливого пути. Маршрутчик "отшил" патрульных, которые хотели проверить COVID-сертификаты (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
3 ноября, 21:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мужчина заявил, что проверка этих документов — незаконна
Патрульные не смогли попасть внутрь транспортного средства/Коллаж: Сегодня
Патрульные не смогли попасть внутрь транспортного средства/Коллаж: Сегодня

В Ровенской области водитель микроавтобуса Дубно – Луцк отказался впустить в транспортное средство патрульных полицейских, которые должны были проверить COVID-документы у пассажиров.

Соответствующее видео появилось в местном паблике в Instgaram.

Реклама

Спор водителя и полицейских

На видео можно увидеть, как водитель дерзко общается с правоохранителями, заявляя о незаконности подобных проверок. Когда полицейские попросили пустить их в салон, то водитель приказал пассажирам закрыть обе двери изнутри.

Что сказали пассажиры?

Пассажиры транспортного средства сказали, что были готовы предоставить документы, но водитель заявил, что такие проверки незаконны.

"Мне по барабану. Я вам не разрешаю заходить в автобус, я не хочу выходить", — заявил водитель патрульным.

Действия полицейских

Правоохранители решили, что в дальнейшем просить водителя открыть двери автобуса нет смысла. Они пожелали ему счастливого пути и пошли прочь.

Реклама

Фальшивые COVID-сертификаты

В Виннице полиция разоблачила банду, которая торговала поддельными документами о вакцинации. Во главе схемы стоял местный предприниматель. Фиктивные сертификаты о вакцинации выдавали с внесением информации в электронную систему здравоохранения.

Рекламу распространяли в закрытых группах популярных мессенджеров, где было около трех тысяч человек. В преступной деятельности ему помогали медицинские работники, которым он предоставлял клиентов.

Реклама

Один документ о вакцинации стоил 250 евро. Вследствие этого вакцинированные граждане получали электронные COVID-сертификаты, которые отражались в приложении "Дія".

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

Погрузиться в тот день
Stop Fake
Вакцины не действуют против штамма "Дельта"?
Узнать правду
Короновирус за неделю

153 353

заболело за неделю в Украине

+5%

ТОП-компании
Налоговый рекорд телеком-рынка
Что можно сделать на эти деньги
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 2 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 596 587
Люди, которые получили минимум одну дозу
10 682 750
Всего введенных доз 18 279 337
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
ТОП-матчи

Заря

Завтра

19:45

ЦСКА София

2.09

3.52

3.42
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,18
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Какой будет погода в ноябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Комаровский в теме
Какие противопоказания к вакцинации от COVID-19
Спроси у доктора
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
WOW-news
Imagine Dragons едут в Киев
Когда состоится концерт
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Осень в большом городе
Главные концерты ноября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять