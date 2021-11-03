Счастливого пути. Маршрутчик "отшил" патрульных, которые хотели проверить COVID-сертификаты (видео)

В Ровенской области водитель микроавтобуса Дубно – Луцк отказался впустить в транспортное средство патрульных полицейских, которые должны были проверить COVID-документы у пассажиров.
Соответствующее видео появилось в местном паблике в Instgaram.
Спор водителя и полицейских
На видео можно увидеть, как водитель дерзко общается с правоохранителями, заявляя о незаконности подобных проверок. Когда полицейские попросили пустить их в салон, то водитель приказал пассажирам закрыть обе двери изнутри.
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Что сказали пассажиры?
Пассажиры транспортного средства сказали, что были готовы предоставить документы, но водитель заявил, что такие проверки незаконны.
"Мне по барабану. Я вам не разрешаю заходить в автобус, я не хочу выходить", — заявил водитель патрульным.
Действия полицейских
Правоохранители решили, что в дальнейшем просить водителя открыть двери автобуса нет смысла. Они пожелали ему счастливого пути и пошли прочь.
Фальшивые COVID-сертификаты
В Виннице полиция разоблачила банду, которая торговала поддельными документами о вакцинации. Во главе схемы стоял местный предприниматель. Фиктивные сертификаты о вакцинации выдавали с внесением информации в электронную систему здравоохранения.
Рекламу распространяли в закрытых группах популярных мессенджеров, где было около трех тысяч человек. В преступной деятельности ему помогали медицинские работники, которым он предоставлял клиентов.
Один документ о вакцинации стоил 250 евро. Вследствие этого вакцинированные граждане получали электронные COVID-сертификаты, которые отражались в приложении "Дія".
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