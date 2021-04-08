Школа – в кафе: чому на Волині школярі навчаються у приміщенні ресторану (відео)

Сім років тому під нову школу віддали довгобуд

В одному з волинських сіл діти навчаються у приміщенні колишнього ресторану, тісняться в замалих класах, а на фізкультуру, в їдальню чи бібліотеку бігають у дитячий садочок.

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Учнів у селі чимало – майже півтори сотні. І щороку першачків більше – розповіли "Сьогодні" педагоги.

Будівля, де навчаються 134-ри школярі у Журавниках – це колишнє кафе. На фізкультуру бігають до дитсадка: виділили кімнату. Там і їдальня, де годують по черзі, бо заледве вміщається один клас.

"В мене є діти, двоє в школі. І стикнулися з такою проблемою, що немає в школі туалету. Моя старша дочка, коли хоче в туалет, відпрошується з уроків і біжить додому, тому що умов немає", – каже мама школярів.

Сім років тому під нову школу віддали довгобуд. Мали довести до ладу, за усіма нормами – з їдальнею, актовою залою, лабораторією, зручностями. Однак тоді заклали фундамент, вимурували цоколь і з того часу будівництво заморозилося, адже не вистачило коштів.

Після адмінреформи Журавники увійшли до Горохівської громади. Міський голова запевняє: вже цьогоріч створять новий проєкт, аби в селі була повноцінна школа. Доки зводитимуть нову – у старій обіцяють облаштувати принаймні теплу вбиральню.

Відео: Сьогодні

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Нещодавно на Львівщині чиновник ОДА отримав від приватної фірми 365 тисяч гривень "відкату" за укладення з нею договору про закупівлю робіт з будівництва амбулаторії за держкошти.

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