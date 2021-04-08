Школа – в кафе: почему на Волыни школьники учатся в помещении ресторана (видео)

Семь лет назад под новую школу отдали долгострой

В одном из волынских сел дети учатся в помещении бывшего ресторана, теснятся в маленьких классах, а на физкультуру, в столовую или библиотеку бегают в детский сад.

Реклама

Учащихся в селе немало – почти полторы сотни. И каждый год первоклашек больше – рассказали "Сегодня" педагоги.

Здание, где учатся 134-ры школьники в Журавниках – это бывшее кафе. На физкультуру бегают в детсад: выделили комнату. Там и столовая, где кормят по очереди, потому едва умещается один класс.

"У меня есть дети, двое в школе. И столкнулись с такой проблемой, что нет в школе туалета. Моя старшая дочь, когда хочет в туалет, отпрашивается с уроков и бежит домой, так как условий нет", – говорит мама школьников.

Семь лет назад под новую школу отдали долгострой. Должны были привести в порядок, по всем нормам – со столовой, актовым залом, лабораторией, удобствами. Однако тогда заложили фундамент, построили цоколь и с тех пор строительство заморозилось из-за нехватки средств.

После админреформы Журавники вошли в Гороховскую общину. Мэр уверяет: уже в этом году создадут новый проект, чтобы в селе была полноценная школа. Пока будут строить новую – в старой обещают обустроить по крайней мере теплую уборную.

Видео: Сегодня

Реклама

Недавно на Львовщине чиновник ОГА получил от частной фирмы 365 000 гривен "отката" за заключение с ним договора о закупке работ по строительству амбулатории за госсредства.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама