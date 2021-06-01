Зламали хребта: в Тернополі вбили хлопця біля нічного клубу

Очевидці замість допомоги знімали на мобільні, а конфлікт нібито виник через невинне запитання про втрачений навушник

У Тернополі переламали хребта випадковому перехожому біля нічного клубу. 25-річний Павло загинув до приїзду швидкої, кажуть в поліції.

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Що саме сталося та через що виник конфлікт, кореспондент "Сьогодні" Михайло Яремишин розпитав у головного свідка вбивства.

За інформацією поліції, біля нічного закладу виник конфлікт між загиблим та компанією молодих хлопців, який переріс у бійку, що закінчилася трагедією, підозрюваних затримали вже за кілька годин.

Товариш Павла розповів, що 25-річний тернополянин того вечора вийшов із ним до крамниці, а конфлікт виник фактично ні з чого.

"Йшли вже додому і я загубив навушник. Спитався пацанів, які збоку стояли, чи вони не бачили навушник. Вони щось там почали до мене скакати. Підійшли, щось почали шарпатися. Підійшов Павло, спитав що таке сталося?" – розповідає Роман.

Відео: Сьогодні

Біля супермаркету, куди ходили хлопці, розташований нічний клуб і саме звідти вийшла компанія агресивних молодиків. Після кількох ударів Павло опинився на землі.

"Просто на нього напали і я вже далі не бачив, бо впав і не бачив. А потім просто побачив, що Паша лежить синій весь", – додає товариш загиблого.

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Не втручалися і знімали на мобільні

Поки тривала бійка, відвідувачі нічного клубу, каже Роман, не втручалися, а знімали усе на мобільні телефони.

"Я кричав – поможіть, а люди просто стояли там і знімали на камеру. Даже не підійшли і не зловили тих, що ми з ними билися, і дали їм просто втекти", – обурений хлопець.

Швидка, коли приїхала на місце конфлікту, лише констатувала смерть Павла від перелому хребта і крововиливу у спинний мозок.

"О 8-й ранку нам повідомили, ми одразу приїхали на місце події. Тіла вже не було, тіло вже забрали. Швидка повезла в морг", – розповів родич загиблого Тарас Фучило.

Зі слів сестри загиблого Ірини Фучило, тіла вони ще не бачили, тільки отримали висновок розтину, також нічого не знають про затримання підозрюваних.

На пошуки підозрюваних начальник поліції Тернопільської області о 5-й ранку підняв оперативників карного розшуку, слідчих та працівників інших підрозділів. За кілька годин правоохоронці знайшли їх.

"Затримано п’ятеро, але очевидець розказує, що їх там було троє. Може з тих п’ятеро двоє ще проходять як свідки. Можливо, всі п’ятеро разом відпочивали", – каже Тарас Фучило.

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У поліції ж уже заявили, що один із затриманих зізнався у нападі, зараз йому обирають запобіжний захід. Справу розслідують за статтею вбивство.

Нагадаємо, в Одеській області між учнями виник конфлікт, під час якого старший юнак жорстоко побив молодшого, а очевидці спокійно спостерігали за тим, що відбувається і знімали все на телефон.