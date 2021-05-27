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Скрутився від болю: в Одеській області школяр жорстоко побив семикласника (відео)

27 травня, 21:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Учень дев'ятого класу влаштував розбірки з молодшим школярем – під час сварки він побив його

У Великодолинському Одеської області між учнями виник конфлікт, під час якого старший юнак побив молодшого. Очевидці спокійно спостерігали за тим, що відбувається, і знімали все на телефон.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Одеса INFO.

У пабліці написали, що учень дев'ятого класу побив хлопчика з сьомого класу біля школи. На записі видно, що спочатку вони з'ясовували стосунки, а потім старший почав бити учня ногами і руками у голову і живіт.

Обережно! Відео 18+!

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Від болю хлопчик сів і скрутився. Коли юнак відійшов від нього, ззаду почувся голос дорослого чоловіка, тоді, ймовірно, побиття і закінчилося.

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Нагадаємо, раніше в Кривому Розі школярки побили дівчинку. Її поставили на коліна, ображали і били по голові.

Крім того, нещодавно в Криму школярі побили кримськотатарську дівчинку.

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