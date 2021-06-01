Сломали позвоночник: в Тернополе убили парня у ночного клуба

Очевидцы вместо помощи снимали на мобильные, а конфликт якобы возник из-за невинного вопроса о потерянном наушнике

В Тернополе сломали позвоночник случайному прохожему у ночного клуба, 25-летний Павел погиб до приезда скорой.

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Что именно произошло и из-за чего возник конфликт, корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин расспросил у главного свидетеля убийства.

По информации полиции, у ночного заведения возник конфликт между погибшим и компанией молодых ребят, который перерос в драку, закончившуюся трагедией, подозреваемых задержали уже через несколько часов.

Товарищ Павла рассказал, что он в тот вечер вышел с ним в магазин, а конфликт возник фактически из ничего.

"Шли уже домой и я потерял наушник. Спросил пацанов, которые в стороне стояли, не видели ли они наушник. Они что-то там начали ко мне скакать. Подошли, начали дергаться. Подошел Павел, спросил, что случилось?" – рассказывает Роман.

Видео: Сегодня

У супермаркета, куда ходили друзья, расположен ночной клуб, именно оттуда вышла компания агрессивных парней. После нескольких ударов Павел оказался на земле.

"Просто на него напали и я уже дальше не видел, упал и не видел. А потом просто увидел, что Паша лежит синий весь", – добавляет товарищ погибшего.

Не вмешивались и снимали на мобильные

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Пока продолжалась драка, посетители ночного клуба, говорит Роман, не вмешивались, а снимали все на мобильные телефоны.

"Я кричал – помогите, а люди просто стояли там и снимали на камеру. Даже не подошли и не поймали тех, что мы с ними дрались, и дали им просто убежать", – возмущен парень.

Скорая, когда приехала на место конфликта, лишь констатировала смерть Павла от перелома позвоночника и кровоизлияния в спинной мозг.

"В 8 утра нам сообщили, мы сразу приехали на место происшествия. Тела уже не было, тело уже убрали. Скорая повезла в морг", – рассказал родственник погибшего Тарас Фучило.

По словам сестры погибшего Ирины Фучило, тела они еще не видели, только получили заключение о вскрытии, также ничего не знают о задержании подозреваемых.

На поиски подозреваемых начальник полиции Тернопольской области в 5 утра поднял оперативников уголовного розыска, следователей и работников других подразделений. За несколько часов правоохранители нашли их.

"Задержаны пятеро, но очевидец рассказывает, что их там было трое. Может из тех пятерых двое еще проходят как свидетели. Возможно, все пятеро вместе отдыхали", – говорит Тарас Фучило.

В полиции же уже заявили, что один из задержанных признался в нападении, сейчас ему избирают меру пресечения. Дело расследуется по статье убийство.

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Напомним, в Одесской области между учениками произошел конфликт, в ходе которого старший юноша жестоко избил младшего, а очевидцы спокойно наблюдали за происходящим и снимали все на телефон.