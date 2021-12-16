Смертельное ДТП с маршруткой под Тернополем: подозреваемому избрали меру пресечения

До этого водителю объявили о подозрении по части 3 статьи 286 УКУ

Смертельная авария в Тернопольской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Водителю автомобиля Volkswagen Passat, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Тернопольской области, избрали меру пресечения. Теперь мужчина будет круглосуточно находиться под домашним арестом.

Об этом сообщила спикер областной прокуратуры Леся Гурецкая, передает Суспільне.

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Подозреваемого отправили под домашний арест

Как рассказала Гурецкая, прокурор просил взять мужчину под стражу. Но в результате ему назначили круглосуточный домашний арест.

До этого водителю объявили о подозрении по части 3 статьи 286 УКУ. Ему было предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением водительских прав до трех лет.

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ДТП в Тернопольской области. Фото: ГУНП Украины

Смертельная авария на трассе. Фото: ГУНП Украины

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Что известно об аварии под Тернополем?

На Тернопольщине Mersedes Benz Sprinter столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat. Трагедия унесла жизни водителя маршрутки и пассажирки, еще несколько человек получили травмы.

ДТП произошло около 17:00 в среду, 8 декабря, недалеко от села Лозовая под Тернополем. Микроавтобус Mersedes Benz Sprinter вез пассажиров в Кременец и успел лишь выехать за пределы областного центра, как столкнулся с Volkswagen Passat.

Шофер микроавтобуса и пассажирка, которая сидела на переднем сидении, скончались в больнице, врачам не удалось их спасти.

Водитель Павел Ящук скончался в больнице от полученных травм. Мужчина проживал в Кременце, ему было 58 лет. Многие пассажиры, которые ездили этим маршрутом, вспоминают Павла, как осторожного и очень вежливого водителя.

Ольга Бочковская тоже скончалась уже в медицинском учреждении, ей было 52 года. Женщина сидела на переднем сиденье маршрутки, поэтому сильный удар при столкновении пришелся и по ней. По словам знакомых Ольги, в тот день она возвращалась из больницы – навещала своего сына. Также у женщины осталась взрослая дочь, которая работает бухгалтером. После трагедии она написала в соцсети: "Мама, как же без тебя…"

Смертельное ДТП под Черниговом

Вблизи села Брусилов Черниговской области маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. Авария произошла около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Автобус ехал по маршруту Чернигов – Сосница. Удар был такой силы, что от машин остались лишь искореженные останки. Сразу на месте констатировали смерть 10 человек. Других пострадавших госпитализировали, в больнице некоторые из них скончались. Всего погибших 13 человек.

Владельца автобуса проверят на соблюдение норм безопасности, а водителю грузовика вручили подозрение. Точную причину аварии устанавливают. На это может потребоваться не один месяц.

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