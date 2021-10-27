Знову "гойдалка": чого чекати від погоди у Львові завтра (карта)

Завтра, 28 жовтня, у Львові повітря прогріється до 15 градусів, але буде холодний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 13 до 15 градусів тепла. Небо вкриється хмарами.
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Вночі температура повітря опуститься до 2-4 градусів вище за нуль. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Опадів синоптики не обіцяють.
Південь України перетвориться на пустелю?
2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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