Сусіди живуть у страху: на Прикарпатті чоловік тримає вдома лева (фото)

Тварина часто тікає від свого хазяїна. Хижака часто можна зустріти прямо посеред вулиці

Власник лева тримає його на звичайному складі у клітці з електричним захистом / Колаж "Сьогодні"

У селі Старуня Івано-Франківської області чоловік тримає вдома лева. Житель села вже погодився добровільно передати тварину до спеціалізованого притулку.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Карпатського округу

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Куди переїде тварина

Інспектори зв'язалася з кількома притулками тварин, щоб ті взяли лева на тимчасове утримання.

"В результаті переговорів досягнуто домовленості з благодійною організацією "Міжнародний благодійний фонд "Порятунок диких тварин", який погодився прийняти лева на тимчасове утримання", – стверджують в екологічній інспекції.

Після адаптації у притулку тварину передадуть до одного з національних парків Африки. Там лев зможе проживати у напіввільних природних умовах.

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Чоловік тримає вдома лева. Фото: Державна екологічна інспекція Карпатського округу

Селяни живуть у страху

Жителі прикарпатського села Старуня кілька місяців живуть зі страхом через те, що їхнім сусідом став півторарічний лев, який тікає від свого господаря.

Про це пише Укрінформ.

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Хижака часто можна зустріти прямо посеред вулиці. Власник лева тримає його на звичайному складі у клітці з електричним захистом.

Іноді селянин вигулює тварину на повідку. Власник лева зізнався, що придбав його на Київщині, щоб урятувати тварину від смерті.

Тепер лева рятують зоозахисники через неналежне утримання.

Депутат Харківської міськради задекларував живого лева

Депутат Харківської міськради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Саїд Джавід вказав у декларації про доходи у розділі "Рухоме майно" африканського лева.

Згідно з декларацією депутата за 2020 рік, "лева африканського чипованого" він придбав у травні 2017 року, за якою ціною – невідомо.

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