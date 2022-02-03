Соседи живут в страхе: на Прикарпатье мужчина держит дома льва (фото)

Животное часто убегает от своего хозяина. Хищника часто можно встретить прямо посреди улицы

Владелец льва держит его на обычном складе в клетке с электрической защитой / Коллаж "Сегодня"

В селе Старуня Ивано-Франковской области мужчина держит дома льва. Житель села уже согласился добровольно передать животное в специализированное убежище.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Карпатского округа.

Реклама

Куда переедет животное

Инспекторы связалась с несколькими приютами животных, чтобы те приняли льва на временное содержание.

"В результате переговоров достигнута договоренность с благотворительной организацией "Международный благотворительный фонд "Спасение диких животных", который согласился принять льва на временное содержание", – утверждают в экологической инспекции.

После адаптации в приюте животное передадут в один из национальных парков Африки. Там лев сможет проживать в полусвободных природных условиях.

Реклама

Мужчина держит дома льва. Фото: Государственная экологическая инспекция Карпатского округа

Селяне живут в страхе

Жители прикарпатского села Старуня несколько месяцев живут со страхом из-за того, что их соседом стал полуторагодовалый лев, который убегает от своего хозяина.

Об этом пишет Укринформ.

Реклама

Хищника часто можно встретить прямо посреди улицы. Владелец льва держит его на обычном складе в клетке с электрической защитой.

Иногда селянин выгуливает животное на поводке. Владелец льва признался, что приобрел его в Киевской области, чтобы спасти животное от смерти.

Теперь льва спасают зоозащитники из-за ненадлежащего содержания.

Депутат Харьковского горсовета задекларировал живого льва

Депутат Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Саид Джавид указал в декларации о доходах в разделе "Движимое имущество" африканского льва.

Согласно декларации депутата за 2020 год, "льва африканского чипованного" он приобрел в мае 2017 года, по какой цене – неизвестно.

Ранее мы писали: