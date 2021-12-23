Врятували від страшного болю: у дівчинки зі Львова 7 років не відкривався рот

Проблему можна було розв'язати раніше, однак батьки звернулися до лікарів лише зараз

Дитині провели успішну операцію/Фото: zaxid.net, колаж: "Сьогодні"

У Львові 11-річну дівчинку хірурги врятували від страшного болю. У неї 7 років не відкривався рот.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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На що страждала дитина?

11-річна дівчинка страждала від кісткового анкілозу скронево-нижньощелепного суглоба. У неї майже зрослися кістки. Дитина страждала від страшного болю, харчувалася лише подрібненою їжею та не могла говорити.

Чому виникла хвороба?

Медики вважають, що причиною такого стану став недіагностований перелом суглобового відростка нижньої щелепи. Усунути патологію можна було й раніше, однак чомусь дитину не показували лікарям.

Складна операція

Складність операції полягала в тому, що її проводили на ділянці, де проходять внутрішня сонна і менінгеальна артерії. Був дуже високий ризик зачепити судину і спровокувати кровотечу. На щастя, операція пройшла успішно. Дитина вже проходить реабілітацію.

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Що таке анкілоз?

За інформацією Вікіпедії, анкілоз – повна чи часткова нерухомість суглоба внаслідок зрощення суглобових поверхонь. При анкілозі між поверхнями суглоба виникає фіброзна, хрящова або кісткова спайка, що заповнює порожнину суглоба (цілком або частково).

При кістковому анкілозі рух у суглобі повністю відсутній, а при фіброзному іноді зберігається мінімальний, ледь помітний. Лікування анкілозу переважно хірургічне (пластика чи видалення суглоба).

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