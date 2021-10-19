Це можливо? У Харкові дитина проковтнула ложку

Медики нагадали батькам, щоб ті не залишали дитину одну з дрібними предметами

Медики обстежили хлопчика / Колаж "Сьогодні"

У Харкові в обласну дитячу клінічну лікарню доставили шестирічного пацієнтазі срібною ложкою в кишечнику.

Про це пише Depo.Харків.

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Подробиці

Лікарі обстежили дитину, поспостерігали за пацієнтом. Столовий предмет вийшов природним шляхом.

Медики звернулися до батьків з проханням уважніше стежити за дітьми, не дозволяти їм грати дрібними предметами без нагляду.

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