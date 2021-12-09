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Страшна аварія з маршруткою під Тернополем: двоє осіб померли у лікарні (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
9 грудня, 11:36
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Слідчі встановлюють деталі події та причини виїзду на смугу зустрічного руху
Смертельна аварія у Тернопільській області. Фото: колаж "Сьогодні"
Смертельна аварія у Тернопільській області. Фото: колаж "Сьогодні"

В аварії у Тернопільській області на трасі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече загинули двоє осіб. Наразі семеро осіб перебувають у лікарні.

Про це повідомили у ГУНП України у Тернопільській області.

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Нові подробиці

Як стало відомо, не розминулися маршрутний автобус та автомобіль.

Внаслідок удару до лікарні госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів з легкового автомобіля та 5 з бусу. У постраждалих травми різного ступеня важкості.

Водія та пасажира з рейсового автобуса медикам врятувати не вдалося. Від отриманих травм вони померли у лікарні. Ще два пасажири у тяжкому стані.

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Під час розслідування стало відомо, що автобус дообладнано з вантажного автомобіля до пасажирського. Водії за попередньою інформацією тверезі. У них взяли зразки крові для перевірки вмісту алкоголю.

Слідчі встановлюють деталі події та причини виїзду на смугу зустрічного руху.

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Смертельна ДТП під Чернігівом

Поблизу села Брусилів Чернігівської області маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою. Аварія сталася близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус їхав маршрутом Чернігів – Сосниця. Удар був такої сили, що від машин залишилися лише понівечені останки. Одразу на місці констатували смерть 10 людей. Інших постраждалих госпіталізували, у лікарні деякі з них померли. Загалом кількість загиблих — 13 осіб.

Власника автобуса перевірять на дотримання безпеки, а водію вантажівки вручили підозру. Точну причину аварії встановлюють. На це може знадобитися не один місяць.

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