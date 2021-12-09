Страшная авария с маршруткой под Тернополем: двое людей умерли в больнице (фото)

Следователи устанавливают детали происшествия и причины выезда на полосу встречного движения

Смертельная авария в Тернопольской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В аварии в Тернопольской области на трассе Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече погибли двое людей. На данный момент семь человек находятся в больнице.

Об этом сообщили в ГУНП Украины в Тернопольской области.

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Как стало известно, не разминулись маршрутный автобус и автомобиль.

В результате удара в больницу госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из буса. У пострадавших травмы разной степени тяжести.

Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще два пассажира в тяжелом состоянии.

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В ходе расследования стало известно, что автобус дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Следователи устанавливают детали происшествия и причины выезда на полосу встречного движения.

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Смертельное ДТП под Черниговом

Вблизи села Брусилов Черниговской области маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. Авария произошла около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Автобус ехал по маршруту Чернигов – Сосница. Удар был такой силы, что от машин остались лишь искореженные останки. Сразу на месте констатировали смерть 10 человек. Других пострадавших госпитализировали, в больнице некоторые из них скончались. Всего число погибших – 13 человек.

Владельца автобуса проверят на соблюдение безопасности, а водителю грузовика вручили подозрение. Точную причину аварии устанавливают. На это может потребоваться не один месяц.

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