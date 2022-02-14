Страшна ДТП на Закарпатті: за життя жінки борються медики, дитина загинула

У постраждалої потрійний перелом кісток таза та внутрішня кровотеча

В Ужгородському районі вагітна жінка потрапила в аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля села Середнє (Ужгородський район) 14 лютого сталася ДТП. Було травмовано вагітну жінку, нині вона у реанімації.

Про це повідомляє Закарпаття інфо.

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Мікроавтобус зійшов із дороги, яку наразі ремонтують шляховики. В авто було двоє людей, чоловік травм не отримав.

"Наразі жінка перебуває у реанімаційному відділенні у дуже тяжкому стані. Внаслідок аварії вона отримала множинні травми – потрійний перелом кісток тазу та внутрішня кровотеча. Жінка перебувала на 30-му тижні вагітності. На жаль, дитину вона втратила. Лікарі провели необхідні хірургічні втручання. Поки що медики борються за її життя", – розповів директор Ужгородської міськлікарні Юрій Курах.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

управління у стані сп'яніння – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини та перекидання транспортного засобу.

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