Страшное ДТП на Закарпатье: за жизнь женщины борются медики, ребенок погиб

У пострадавшей тройной перелом костей таза и внутреннее кровотечение

В Ужгородском районе беременная женщина попала в аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

Около села Среднее (Ужгородский район) 14 февраля произошло ДТП. Была травмирована беременная женщина, сейчас она в реанимации.

Об этом сообщает Закарпаття инфо.

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Микроавтобус сошел с дороги, которую сейчас ремонтируют дорожники. В авто находились два человека, мужчина травм не получил.

"В настоящее время женщина находится в реанимационном отделении в очень тяжелом состоянии. В результате аварии она получила множественные травмы – тройной перелом костей таза и внутреннее кровотечение. Женщина находилась на 30-й неделе беременности. К сожалению, ребенка она потеряла. Врачи провели необходимые хирургические вмешательства. Пока медики борются за ее жизнь", – рассказал директор Ужгородской горбольницы Юрий Курах.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

управление в состоянии опьянения – 5%.

К тому же названы основные виды ДТП:

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столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

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