Страшное ДТП на Закарпатье: за жизнь женщины борются медики, ребенок погиб

Около села Среднее (Ужгородский район) 14 февраля произошло ДТП. Была травмирована беременная женщина, сейчас она в реанимации.
Об этом сообщает Закарпаття инфо.
Микроавтобус сошел с дороги, которую сейчас ремонтируют дорожники. В авто находились два человека, мужчина травм не получил.
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"В настоящее время женщина находится в реанимационном отделении в очень тяжелом состоянии. В результате аварии она получила множественные травмы – тройной перелом костей таза и внутреннее кровотечение. Женщина находилась на 30-й неделе беременности. К сожалению, ребенка она потеряла. Врачи провели необходимые хирургические вмешательства. Пока медики борются за ее жизнь", – рассказал директор Ужгородской горбольницы Юрий Курах.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- управление в состоянии опьянения – 5%.
К тому же названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.
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