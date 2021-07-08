Такого ще не робили: на Закарпатті для розширення дороги розбили скелю (фото)

Повністю завершити роботи на маршруті Н-09 від Мукачева до кордону з Івано-Франківською областю планують вже цього року

На Закарпатті розбили скелю висотою 30 м і довжиною 130 км. Фото: колаж "Сьогодні"

На Закарпатті в селі Костилівка підрядник завершив частковий розбір скелі для того, щоб розширити проїжджу частину на ділянці маршруту Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, який оновлюється за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Укравтодор.

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Скалу висотою 30 м і довжиною 130 км довелося протягом двох місяців розбивати відбійними молотками. Роботи супроводжувалися перекриттям дороги.

"На цій ділянці дорога була завузька й іншого варіанту окрім як лупати скалу – не було, адже з іншого боку дороги проходить залізнична колія. До того ж скеля досить небезпечно нависала над дорогою", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прибрати скелю було потрібно, щоб розширити дорожнє полотно до покладених 8 м.

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Як розповіли в Службі автомобільних доріг Закарпатської області, це унікальний об'єкт оскільки подібних масштабних робіт подібного рівня складності в Україні не проводили.

"П'ять компаній відмовилися працювати на об'єкті через високий рівень складності", – зазначили в закарпатському Укравтодорі.

Повністю завершити роботи на маршруті Н-09 від Мукачева до кордону з Івано-Франківською областю планують вже цього року. Фото: Укравтодор Лицарі, леви і рогаті красуні: яскраві фанати матчу Англія – Данія

До повного завершення робіт на ділянці залишилося облаштувати ровики розширення і поновити дорожій одяг.

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На маршруті Н-09 від Мукачева до кордону з Івано-Франківською областю, який є найдовшим на Закарпатті, залишаються у роботі три ділянки загальною протяжністю 40 км.

Раніше ми повідомляли, що на трасі в Молдову розгорнули "Велику будівництво". Наша країна взяла на себе зобов'язання відремонтувати дорогу в меморандумі, який підписали президенти України і Молдови.

Також нагадаємо, на окружній дорозі Дніпра з'явиться нова розв'язка.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: