Українська
$ 27,3
32,29
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Такого еще не делали: на Закарпатье для расширения дороги разбили скалу (фото)

8 июля 2021 10:12

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Полностью завершить работы на маршруте Н-09 от Мукачева до границы с Ивано-Франковской областью планируют уже в этом году

На Закарпатье разбили скалу высотой 30 м и протяженностью 130 км. Фото: коллаж "Сегодня"

На Закарпатье разбили скалу высотой 30 м и протяженностью 130 км. Фото: коллаж "Сегодня"

На Закарпатье в селе Костиловка подрядчик завершил частичный разбор скалы для того, чтобы расширить проезжую часть на участке маршрута Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов, который обновляется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

Реклама

Скалу высотой 30 м и протяженностью 130 км пришлось на протяжении двух месяцев разбивать отбойными молотками. Работы сопровождались перекрытием дороги.

"На этом участке дорога была заужена, и других вариантов, кроме как долбить скалу, не было, ведь с другой стороны проходит железнодорожный путь. К тому же скала достаточно опасно нависала над дорогой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что убрать скалу требовалось, чтобы расширить дорожное полотно до положенных 8 м.

Читайте также: "Большая стройка" Зеленского: на Закарпатье отремонтируют 134 км трассы Киев-Чоп

Реклама

Как рассказали в Службе автомобильных дорог Закарпатской области, это уникальный объект поскольку подобных масштабных работ подобного уровня сложности в Украине не проводили.

"Пять компаний отказались работать на объекте, из-за высокого уровня сложности", – отметили в закарпатском Укравтодоре.

Полностью завершить работы на маршруте Н-09 от Мукачева до границы с Ивано-Франковской областью планируют уже в этом году. Фото: Укравтодор

Полностью завершить работы на маршруте Н-09 от Мукачева до границы с Ивано-Франковской областью планируют уже в этом году. Фото: Укравтодор

Не пропусти!
Рыцари, львы и рогатые красавицы: яркие фанаты матча Англия – Дания
Фанаты на матче Англии и Дании

До полного завершения работ на участке осталось обустроить ровики расширения и обновить дорожную одежду.

Реклама

На маршруте Н-09 от Мукачева до границы с Ивано-Франковской областью, который является самым длинным на Закарпатье, остаются в работе три участка общей протяженностью 40 км.

Ранее мы сообщали, что на трассе в Молдову развернули "Большую стройку". Наша страна обязалась отремонтировать дорогу в меморандуме, который подписали президенты Украины и Молдовы.

Также напомним, на окружной дороге Днепра появится новая развязка.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украине появится новый поезд
В Украине появится новый поезд "Интерсити" – "Укрзализныця" объявила расписаниеТранспорт
Пьяный отец сидел рядом. Во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMW
Пьяный отец сидел рядом. Во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMWЗапад
В Карпатах автомобиль сорвался с обрыва. Никто не выжил (фото)
В Карпатах автомобиль сорвался с обрыва. Никто не выжил (фото)Запад
ДТП с опрокидыванием в Черновицкой области: есть пострадавшие (фото)
ДТП с опрокидыванием в Черновицкой области: есть пострадавшие (фото)Запад
На Закарпатье дети забросали камнями автомобиль скорой помощи
На Закарпатье дети забросали камнями автомобиль скорой помощиЗапад
Во Львовской области памятник Хмельницкому разрисовали как героя Disney. В Сети негодуют (фото)
Во Львовской области памятник Хмельницкому разрисовали как героя Disney. В Сети негодуют (фото)Запад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять