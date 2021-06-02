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Вимагала гроші у ветерана війни. У Львові лікар попалася на великому хабарі

2 червня, 17:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Правоохоронці почали розслідування – за скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі – подробиці

У Львові правоохоронці затримали лікарку під час отримання нею хабара у розмірі 8000 доларів. Неправомірну вигоду вона вимагала в учасника бойових дій.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, натомість жінка обіцяла посприяти у наданні військовому позитивного висновку МСЕК про визначення 2 групи інвалідності, що передбачає соціальну виплату в розмірі близько 800 000 гривень.

Досудове розслідування триває. Фото: ГУНП

Досудове розслідування триває. Фото: ГУНП

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" і обрання їй запобіжного заходу.

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Правоохоронці затримали жінку під час отримання неправомірної вигоди. Фото: ГУНП

Правоохоронці затримали жінку під час отримання неправомірної вигоди. Фото: ГУНП

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Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні директор лікарні попався на великому хабарі.

Також нагадаємо, в Одесі чиновник міськради погорів на хабарі.

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Крім того, в Києві затримали фальшивомонетників. Подробиці в сюжеті "Сьогодні":

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