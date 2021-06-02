Требовала деньги у ветерана войны. Во Львове врач попалась на крупной взятке

Правоохранители начали расследование – за содеянное женщине грозит до десяти лет лишения свободы – подробности

Во Львове правоохранители задержали женщину-врача во время получения ею взятки в сумме 8000 долларов. Неправомерную выгоду она требовала у участника боевых действий.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, взамен женщина обещала посодействовать в предоставлении военному положительного заключения МСЭК об определении 2 группы инвалидности, которая предусматривает социальную выплату в размере около 800 000 гривен.

Досудебное расследование продолжается. Фото: ГУНП

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" и избрания ей меры пресечения.

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Правоохранители задержали женщину во время получения неправомерной выгоды. Фото: ГУНП

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне директор больницы попался на крупной взятке.

Также напомним, в Одессе чиновник горсовета погорел на взятке.

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