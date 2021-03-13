Туристи ламають огорожі: перше відео з закритого на карантин "Буковеля"

Після рішення закрити на карантин розташований в Івано-Франківській області гірськолижний курорт "Буковель" в'їзд на його територію огородили службовці Нацполіціі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Крім того, обмежено в'їзд на територію Поляницької територіальної громади – безперешкодно пересуватися тут дозволили лише місцевим жителі або працівникам.
На відео, знятому в "Буковелі" 13 березня, видно поліцейський заслін та розгніваних туристів, які хитають огорожу.
Крім того, судячи з відео з веб-камер на трасах, зараз гори і підйомники пустують, а ярмарок та магазини на території курорту закриті.
Нагадаємо, що рішення тимчасово закрити "Буковель" прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій напередодні через критичну ситуацію в зв'язку з коронавірусом на Прикарпатті. Як відомо, Івано-Франківська область вже три тижні входить до червоної зони епідеміологічної загрози.
Адміністрація "Буковеля" сподівається, що обмеження не триватимуть довше двох тижнів і пообіцяла "докласти всіх зусиль", щоб туристи знову змогли насолодитися гірськолижними спусками вже після 27 березня.
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