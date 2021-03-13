Туристы ломают ограды: первое видео из закрытого на карантин "Буковеля"

На входе к горнолыжным трассам отдыхающих встретил полицейский заслон

После решения закрыть на карантин расположенный в Ивано-Франковской области горнолыжный курорт "Буковель" въезд на его территорию оградили служащие Нацполиции.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Кроме того, ограничен въезд на территорию Поляницкой территориальной общины – беспрепятственно передвигаться здесь разрешили только местным жители или работникам.

На видео, снятом в "Буковеле" 13 марта, видно полицейский заслон и разгневанных туристов, которые шатают ограду.

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Кроме того, судя по видео с веб-камер на трассах, сейчас горы и подъемники пустуют. Кроме того, ярмарка и магазины на территории курорта закрыты.

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Напомним, что решение временно закрыть "Буковель" приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций накануне из-за критической ситуации в связи с коронавирусом в Прикарпатье. Как известно, Ивано-Франковская область уже три недели входит в красную зону эпидемиологической угрозы.

Администрация "Буковеля" надеется, что ограничения не продлятся дольше двух недель и пообещала "приложить все усилия", чтобы туристы снова смогли насладиться горнолыжными спусками уже после 27 марта.

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