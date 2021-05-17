Вчителька "нагодувала" дитину папером і розмахувала ножем. Подробиці скандалу на Львівщині

Хлопчик настільки злякався, що не відразу розповів про те, що трапилося батькам – як дізналися про інцидент і що говорить педагог

У Львівській області вчителька інформатики розмахувала перед очима семикласника ножем і намагалася нагодувати його папером. А все тому, що у дитини не було ручки, тому педагог порадила 12-річному Владиславу писати власною кров'ю.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

"Мені просто, коли кинули літачок, я підняв його на парту, а вчителька побачила і подумала, що це я його кинув і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що у мене немає ручки і сказала, що я зараз кров'ю буду писати і пальці мені поріже", – згадує дитина.

Однокласники Владислава підтверджують це.

"Вчителька каже: "Відріж собі пальці і пиши кров'ю". Після чого учень їй сказав: "Добре". І вчителька пішла в свою каптерку, а повернулася з ножем і замахнулася", – говорить однокласниця хлопчика Анна.

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Дівчинка розповіла батькам, а її мама написала про це у батьківському чаті.

"Я не знаю, чим він керувався, що не сказав одразу. Можливо, він настільки сильно злякався. Але коли він почав про це розповідати, його очі були повні сліз, його трясло. У будь-якому випадку він був в стресі", – зазначає мама постраждалої дитини Анна.

Батьки звернулися в поліцію. Правоохоронці вирушили в школу. До кабінету директора запросили Надію Волощук – ту саму вчительку інформатики.

Вчителька почала вибачатися і виправдовується, мовляв, Владислав її довів до нервового зриву. Про це вона сказала батькові. А ось журналістам не захотіла пояснити, чому дала волю емоціям.

Після інциденту Надія Волощук подала заяву на звільнення. Батьки Владислава планують судитися через цькування.

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Раніше ми повідомляли, що на Львівщині суд оштрафував директора школи за буллінг над учнями.

Також нагадаємо, з січня 2019 року за цькування і будь-яке насильство в навчальних закладах передбачена відповідальність.