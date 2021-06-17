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Жахлива ДТП на Рівненщині. У лісовоза відлетіло колесо і відірвало руку пішоходу (відео)

17 червня 2021 20:35

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Медики надали потерпілому першу медичну допомогу і госпіталізували до лікарні – що відомо

У місті Березне Рівненської області у вантажівки під час руху відлетіло колесо і влучило в пішохода. Внаслідок чого у 30-річного чоловіка відірвало руку. Він помер в лікарні.

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Про це повідомили на сторінці Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги в Facebook.

За даними медиків, колесо влучило у праву руку і відірвало кінцівку нижче плеча. Постраждалого госпіталізували до центральної районної лікарні, де він помер.

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Раніше ми повідомляли, що під Одесою перекинулася вантажівка зі склом. Аварія сталася на трасі Одеса – Южне в районі зупинки "Фонтанка-3".

Також нагадаємо, в центрі Києва таксист зіткнувся з вантажівкою. Фура повністю перекрила рух транспорту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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