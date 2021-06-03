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Під Одесою перекинулася фура зі склом: на дорозі утворився затор (відео)

3 червня, 08:39

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Перевернутий транспортний засіб перекрив дорогу, інші авто їдуть в об'їзд, але там теж затори

В Одеській області вранці 3 червня сталася ДТП з фурою. Тому дорога виявилася перекрита.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса Info".

Аварія виникла на трасі Одеса – Южне в районі зупинки "Фонтанка-3". Там перекинулася фура зі скляними банками. На місце приїхав сміттєвоз, який намагався зрушити транспортний засіб.

Автор відео говорить, що вантажівка занадто важка і поки її не розвантажать, прибрати її з дороги не вийде. Вранці всі їдуть в об'їзд, тому на дорогах навколо теж утворилися затори.

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Нині поліція з'ясовує усі деталі ДТП.

Нагадаємо, у Рівному позашляховик на величезній швидкості протаранив таксі. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини.

Крім того, під Херсоном зіткнулися п'ять автомобілів, постраждали 6 дітей.

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