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Заснув за кермом. На трасі Одеса – Київ сталася смертельна ДТП з вантажівкою (фото)

16 червня 2021 14:56

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Березівському районі – що відомо

На автодорозі Одеса – Київ біля смт Іванівка 37-річний водій вантажівки MAN заснув за кермом і зіткнувся із запаркованим на зупинці Daewoo Lanos. Від отриманих травм 65-річна пасажирка легковика загинула на місці події, 41-річну жінку-водія госпіталізували до лікарні.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, для встановлення повних обставин аварії на місці працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області.

Вантажівка MAN врізалась у легковик Daewoo Lanos. Фото: ГУНП

Вантажівка MAN врізалась у легковик Daewoo Lanos. Фото: ГУНП

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці зіткнулися маршрутка і легковик – один загиблий, двоє в реанімації.

Також нагадаємо, в Одесі у ДТП розбилися двоє осіб. У Мережі з'явилося відео моменту аварії:

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