Вже вдруге! У Житомирі невідомі розгромили новорічну фотозону (фото)

Конструкцію встановили біля головної ялинки міста

У Житомирі сталася НП біля новорічної ялинки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Житомирі невідомі пошкодили новорічну фотозону. Таке у місті відбувається вже вдруге.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради.

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Зловмисники орудують уже вдруге

Як стало відомо, на Михайлівській вулиці вже вдруге пошкодили святкову фотозону. Її встановили біля головної ялинки Житомира.

"Це друга спроба пошкодження установки. Першого разу розбили у вечір відкриття ялинки", – зазначили у міськраді.

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У Житомирі пошкодили фотозону. Фото: Житомирська міськрада

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На київському вокзалі знайшлася ялинка

У Києві теж відбувся цікавий інцидент з ялинкою, яку мали встановити в головному вестибюлі залізничного вокзалу

Київська прокуратура підозрювала розкрадання 5 млн гривень на встановленні новорічної ялинкина Центральному залізничному вокзалі. Новорічне дерево мали встановити до 17 грудня, проте навіть 22 числа її на вокзалі не виявили взагалі.

Правоохоронці почали проводити слідчі та з'ясовувати всі обставини кримінального провадження. Обіцяли, що винних буде покарано.

Але після гучного скандалу її все ж таки знайшли і почали монтувати.

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