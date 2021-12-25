Уже второй раз! В Житомире неизвестные разгромили новогоднюю фотозону (фото)

Конструкцию установили возле главной елки города

В Житомире произошло ЧП возле новогодней елки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Житомире неизвестные повредили новогоднюю фотозону. Такое в городе происходит уже второй раз.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

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Злоумышленники орудуют уже второй раз

Как стало известно, на Михайловской улице уже второй раз повредили праздничную фотозону. Ее установили возле главной елки Житомира.

"Это вторая попытка повреждения установки. Первый раз разбили в вечер открытия елки", – отметили в горсовете.

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В Житомире повредили фотозону. Фото: Житомирский горсовет

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На киевском вокзале нашлась елка

В Киеве тоже произошел интересный инцидент с елкой, которую должны были установить в главном вестибюле железнодорожного вокзала.

Киевская прокуратура подозревала хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале. Новогоднее дерево должны были установить до 17 декабря, однако даже 22 числа ее на вокзале не обнаружили вообще.

Правоохранители начали проводить расследование и выяснять все обстоятельства уголовного производства. Обещали, что виновные будут наказаны.

Но после громкого скандала ее все же нашли и начали монтировать.

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