У центрі Львова обвалилася сходова клітка в житловому будинку – фото, відео

У центрі Львова обвалився сходовий майданчик у житловому будинку. Наразі шістьох людей заблоковано у своїх квартирах, на місці працюють рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляють "Сьогодні".
Обвалення сталося в будівлі 16 століття, це пам'ятка архітектури по вулиці Ставропігійська, 5. Там обрушилась сходова клітка між 2 та 3 поверхами. Попередньо, це сталося через обвал даху.
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Як пише "Суспільне", на місці працюють 18 рятувальників, вони розбирають завали. Загалом на той час у будинку було шість людей – двоє на другому поверсі та четверо на третьому.
"Це пам’ятка архітектури. За попередньою інформацією, ніякої шкоди квартирам не завдано. І на щастя, жертв немає", – сказала заступник мера з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.
Наразі загрози подальшого обвалення немає, мешканці залишаються у своїх квартирах. Поки що влада вирішує питання про відселення чотирьох мешканців третього поверху, які фактично не можуть вийти з квартири самостійно.
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