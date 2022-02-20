У центрі Львова обвалилася сходова клітка в житловому будинку – фото, відео

Рятувальники ліквідують наслідки обвалу у житловій багатоповерхівці у Львові – шестеро мешканців будинку не можуть вийти з квартир

У Львові стався масштабний обвал у житловому будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Львова обвалився сходовий майданчик у житловому будинку. Наразі шістьох людей заблоковано у своїх квартирах, на місці працюють рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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Обвалення сталося в будівлі 16 століття, це пам'ятка архітектури по вулиці Ставропігійська, 5. Там обрушилась сходова клітка між 2 та 3 поверхами. Попередньо, це сталося через обвал даху.

Як пише "Суспільне", на місці працюють 18 рятувальників, вони розбирають завали. Загалом на той час у будинку було шість людей – двоє на другому поверсі та четверо на третьому.

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"Це пам’ятка архітектури. За попередньою інформацією, ніякої шкоди квартирам не завдано. І на щастя, жертв немає", – сказала заступник мера з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

Фото: Оксана Лайбоко, "Сьогодні"

Наразі загрози подальшого обвалення немає, мешканці залишаються у своїх квартирах. Поки що влада вирішує питання про відселення чотирьох мешканців третього поверху, які фактично не можуть вийти з квартири самостійно.