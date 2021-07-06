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В Одесі в квартирі звалилася стеля: під завалами знайшли загиблу (фото і відео)

6 липня 2021 18:47

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Рятувальники вже розчистили завали в квартирі – поки не відомо, чому стався обвал

У Малиновському районі Одесі в квартирі впала стеля. У результаті загинула 84-річна господиня житла.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Інцидент трапився в обід 6 липня на вулиці Степовій, 34 в двоповерховому будинку.

"Встановлено руйнування міжповерхового перекриття у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на площі 20 кв м. Під'їзд на чотири квартири по дві на кожному поверсі", – сказали рятувальники.

Рятувальники прибрали завали Фото: ДСНС

Працівники ДСНС розчистили квартиру від завалів і виявили загиблу 84-річну жінку, господиню квартири. Крім рятувальників, на місці перебувають поліцейські і психологи.

Нагадаємо, у цей же день в Одесі на вулиці Мечникова, 12, обвалився будинок. Він довго був в аварійному стані. Місцеві жителі пишуть, що це колишня котельня.

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Крім того, раніше в Києві на тротуар обвалилася огорожа балкона будинку № 13 на вулиці Вербицького.

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